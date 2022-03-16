Akşam Postası / 16 Mart 2022

ABD Kongresi’ne hitap eden Zelenski: Ukrayna’ya bakarken 11 Eylül’ü hatırlayın
ABD Kongresi’ne seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rus ordusunu durdurana kadar (Batı’nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli” dedi.
Ukrayna’da taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bebekler ebeveynlerini bekliyor
Mariupol’deki camide son durum: 48’i çocuk 152 Türk bulunuyor
‘Mucizenin ne olduğunu biliyorum; haber alamadığım, Mariupol’deki annem yaşıyor’
BM: Ukrayna’da 726 sivil hayatını kaybetti
Kulis: Bahçeli, Mehdi Eker’in bakanlığını veto etmiş
MHP’nin tarım ve orman bakanlığı için Mehdi Eker’in ismini veto ettiği, bu nedenle Eker’in yerine son anda Vahit Kirişçi’nin atandığı öne sürüldü.
Nebati yabancılara verdi coşkuyu: Erdoğan arkamızda, bürokrasiyi alaşağı ederiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa’daki toplantıda yabancı yatırımcıları rahatlattı: “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var.”
Nebati’den yeni tahmin: Enflasyon yaz aylarından itibaren düşecek
TL’deki kayıplar sonrası son durum: 1 kilo 10 kuruşun hurdasında 49 lira kar var
Önü alınamayan kira artışları için ‘tavan’ tartışması
Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi: Türkiye diken üstünde
Gazeteci Güngör Arslan cinayeti: ‘Göz göre göre yaşandı’
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan’ın tehdit mesajları aldığı halde yetkililerce korunmayarak öldürüldüğüne, cinayetin göz göre göre işlendiğine dikkat çekerek gazetecilerin güvenli şekilde çalışabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı yarım milyonluk davayı kaybetti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin liralık tazminat davasını kaybetti.
Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanına ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi
Rakamlarla yoksulluk: 2,8 milyon haneye 752 milyon liralık gıda yardımı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verileri ve sosyal yardımlardaki artış, yoksullaşmayı işaret ediyor. En temel ihtiyaç gıda için yardım yapılan hane sayısı ve tutar artıyor.
Bir ‘uyarı’ da Mersin belediye başkanından: Nüfusun beşte biri Suriyeli
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun beşte birinin Suriyelilerden oluştuğunu belirtirken, bu kişilerin barış sağlanması halinde evlerine dönmek isteyeceğini bildirdi.
İmamoğlu: Halk Ekmek’te Ramazan pidesi 3 TL olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl Ramazan pidesinin Halk Ekmek’te 3 TL’den satılacağını duyurdu.
Greenpeace Türkiye’den ‘sessiz katil’e karşı kampanya: Havanı koru!
Greenpeace Türkiye, yılın büyük bölümünde kirli hava solunan şehirlerin çokluğuna dikkat çekerek, kirliliğin limit değerin altına çekilmesi için kampanya başlattı: Havanı koru!