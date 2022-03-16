Akşam Postası / 16 Mart 2022

ABD Kongresi’ne hitap eden Zelenski: Ukrayna’ya bakarken 11 Eylül’ü hatırlayın

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ABD Kongresi’ne seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rus ordusunu durdurana kadar (Batı’nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli” dedi.

Kulis: Bahçeli, Mehdi Eker’in bakanlığını veto etmiş

MHP’nin tarım ve orman bakanlığı için Mehdi Eker’in ismini veto ettiği, bu nedenle Eker’in yerine son anda Vahit Kirişçi’nin atandığı öne sürüldü.

Nebati yabancılara verdi coşkuyu: Erdoğan arkamızda, bürokrasiyi alaşağı ederiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa’daki toplantıda yabancı yatırımcıları rahatlattı: “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var.”

Gazeteci Güngör Arslan cinayeti: ‘Göz göre göre yaşandı’

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan’ın tehdit mesajları aldığı halde yetkililerce korunmayarak öldürüldüğüne, cinayetin göz göre göre işlendiğine dikkat çekerek gazetecilerin güvenli şekilde çalışabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı yarım milyonluk davayı kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin liralık tazminat davasını kaybetti.

Rakamlarla yoksulluk: 2,8 milyon haneye 752 milyon liralık gıda yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verileri ve sosyal yardımlardaki artış, yoksullaşmayı işaret ediyor. En temel ihtiyaç gıda için yardım yapılan hane sayısı ve tutar artıyor.

Bir ‘uyarı’ da Mersin belediye başkanından: Nüfusun beşte biri Suriyeli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun beşte birinin Suriyelilerden oluştuğunu belirtirken, bu kişilerin barış sağlanması halinde evlerine dönmek isteyeceğini bildirdi.

İmamoğlu: Halk Ekmek’te Ramazan pidesi 3 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl Ramazan pidesinin Halk Ekmek’te 3 TL’den satılacağını duyurdu.

Greenpeace Türkiye’den ‘sessiz katil’e karşı kampanya: Havanı koru!

Fotoğraf: Greenpeace Türkiye

Greenpeace Türkiye, yılın büyük bölümünde kirli hava solunan şehirlerin çokluğuna dikkat çekerek, kirliliğin limit değerin altına çekilmesi için kampanya başlattı: Havanı koru!