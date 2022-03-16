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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 22 bin 345 vaka, 118 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 345 vaka, 118 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 324 bin 58 Covid-19 testi yapıldı.

32 bin 364 kişi iyileşti.

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‘Mucizenin ne olduğunu biliyorum; haber alamadığım, Mariupol’deki annem yaşıyor’

Polonya’nın başkenti Varşova’da yaşayan Ukraynalı Gordana Kruuti, işgal altındaki ülkesinde, Mariupol’de yaşayan annesinden 10 gün haber alamadı. Cumartesi sabahı (12 Mart) telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara arıyordu. “Anneme bir şey oldu” korkusuyla açtı. Telefondaki kadın annesinin hayatta olduğunu ve ona iletmesi için bir mektup yazdığını söyledi.