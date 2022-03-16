Son 24 saat: 22 bin 345 vaka, 118 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 345 vaka, 118 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 324 bin 58 Covid-19 testi yapıldı.
32 bin 364 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
MHP’nin tarım ve orman bakanlığı için Mehdi Eker’in ismini veto ettiği, bu nedenle Eker’in yerine son anda Vahit Kirişçi’nin atandığı öne sürüldü.
Polonya’nın başkenti Varşova’da yaşayan Ukraynalı Gordana Kruuti, işgal altındaki ülkesinde, Mariupol’de yaşayan annesinden 10 gün haber alamadı. Cumartesi sabahı (12 Mart) telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara arıyordu. “Anneme bir şey oldu” korkusuyla açtı. Telefondaki kadın annesinin hayatta olduğunu ve ona iletmesi için bir mektup yazdığını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, kentin nüfusunun beşte birinin Suriyelilerden oluştuğunu belirtirken, bu kişilerin barış sağlanması halinde evlerine dönmek isteyeceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşün başlayacağını öne sürdü.
Sosyal yardımlardaki artış, yoksullaşmayı işaret ediyor. En temel ihtiyaç gıda için yardım yapılan hane sayısı ve tutar artıyor.