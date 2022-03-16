BM: Ukrayna’da 726 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK), Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da 726 sivilin hayatını kaybettiğini, 1174 sivilin yaralandığını, 3 milyonu aşkın mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

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Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği söylendi. BM, Ukrayna’da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Açıklamaya göre 24 Şubat-15 Mart’ta yarıdan fazlası Polonya’ya olmak üzere 3 milyon 63 bin 95 kişi Ukrayna’yı terk etti. Ülkelere göre dağılım şöyle: “Polonya’ya 1 milyon 857 bin 45, Romanya’ya 467 bin 703, Moldova’ya 344 bin 454, Macaristan’a 272 bin 943, Slovakya’ya 220 bin 977, Rusya’ya 155 bin 841 ve Belarus’a bin 816 kişi.”

Bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 96 bin kişi Rusya’ya geçti.

Ukrayna’dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüzbinlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.