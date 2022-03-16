Kulis: Bahçeli, Mehdi Eker’in bakanlığını veto etmiş

ALTAN SANCAR

MHP’nin tarım ve orman bakanlığı için Mehdi Eker’in ismini veto ettiği, bu nedenle Eker’in yerine son anda Vahit Kirişçi’nin atandığı öne sürüldü.

Pakdemirlik, Eker ve Bahçeli.

Eski bakan Bekir Pakdemirli 4 Mart’ta istifa etmiş, yerine eski AKP milletvekili Vahit Kirişçi atanmıştı.

Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan değişiklik için Kirişçi’nin adı anılmazken, Eker’in adı sık sık duyuluyordu.

AKP’nin Kürt seçmen nezdinde etkili olmak ve AKP’yle derin ilişkisi nedeniyle Eker’i tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak uzunca süre konuşulmasına rağmen bu değişiklik olmadı.

‘İttifak için denge’ etkili oldu

AKP’li bir ismin aktardığına göre bu kararda ittifak içi dengeler etkili oldu.

‘Cumhur ittifakı’nın ortağı MHP, Mehdi Eker ismine sıcak bakmadı ve farklı isimler üzerinden öneriler götürdü. Bu konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 3 Mart’taki görüşmesinde de gündeme geldi.

Liderler bu görüşmede isimler üzerinde durdu. Kirişçi ismi ön plana çıktı. Nihayetinde de görüşülen günün geceyarısında Pakdemirli yerine Kirişçi göreve getirildi.

MHP’ye teşekkür ziyareti mi?

AKP’li kaynağa göre, Kirişçi’nin göreve geldikten kısa bir süre sonra MHP Konya il teşkilatını ziyaret etmesi ve burada verdiği mesaj da Bahçeli’ye edilmiş bir teşekkür.

Kirişçi, 12 Mart’ta Konya’da MHP’ye ziyaretinde, “Duygudaşlığı belli olan bu iki partinin cumhur ittifakı adı altında buluşması kıymetliydi” demişti.

Öte yandan Eker’inse değişiklik öncesi yakın çevresine yeniden bakanlık koltuğuna geçeceğini söylediği, Kirişçi’nin atanmasından ötürü üzgün olduğu da AKP’li isim tarafından dile getirilen iddialar arasında.

AKP’li kaynağa göre, MHP’nin Eker ismine karşı çıkmasındaysa Bahçeli’yle Eker arasında geçmişteki polemikler etkili oldu.