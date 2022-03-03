Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti; yerine Vahit Kirişci atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kirişci. (Fotoğraf: AA)

Kirişçi, 4 Aralık 1960’da, Kahramanmaraş’ta doğdu. Eğitim hayatını, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını ise Britanya Cranfield Üniversitesi’nde yaptı. 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. AKP’nin iktidara geldiği ilk seçimde, yani 22’nci Dönem’de Meclis’e girdi. Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği yaptı. 23’üncü dönemde ise Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonu başkanlığı yaptı. Kirişçi, yönetiminde çok sayıda eski AKP’li milletvekili yer aldığı GÜBRETAŞ’ta yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Kirişçi’nin ‘‘FETÖ’ yöneticisi’ olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Kemal Öksüz’le çekilmiş bir fotoğrafı da geçtiğimiz yıllarda tartışma konusu olmuştu. Fotoğraf, AKP İstanbul milletvekili Mustafa Ataş’ın ‘mustafaatas.com’ isimli internet sitesinde şu notla paylaşılıp daha sonra silinmişti: “TBMM heyetinin ABD’deki ikinci durağı Arkansas Eyaleti’nin başkenti Little Rock’ta oldu. Burada Türk milletvekilleriyle eyaletin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk katıldı.”