TL’deki kayıplar sonrası son durum: 1 kilo 10 kuruşun hurdasında 49 lira kar var

Türk Lirası’ndaki astronomik değer kayıpları sonrası madeni paraların hurdası artık kendinden daha değerli.

Fotoğraf: AA

Türk Lirası, geçen yılın sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı nedeniyle yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

İstanbul’da madeni paralarla çalışan sakız ve oyun makinaları firması bulunan Ahmet Erdemli, şu an bir kilo 10 kuruşun hurda değerinin 80 lirayı bulduğunu söylerken gerçek değerinin 31,2 lira yaptığını belirtti.

Anka’ya konuşan Erdemli’nin açıklamaları şöyle: “10 kuruş 3,2 gram ağırlığında. 312 adet 10 kuruş bir kilo. 312 çarpı 0,10 dediğimizde, 31,2 lira çıkıyor. Ancak bu paraları tümletmek yerine hurdacıya götürdüğümüzde, bir kilo 10 kuruşa 80 lira ödüyor. Çünkü madeni paralarımızın içindeki karışımın yüzde 80’i bakır. 80 eksi 31 dediğimizde, kar 49 lira. Bununla ilgili bakanlığın çalışma yapmasını istiyoruz.”