’50 kuruş’un maliyeti 83 kuruşa çıktı: Demir para basımına ne kadar harcanıyor?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 50 kuruş basma maliyetinin 83 kuruşa yükseldiğini duyurdu.

Yalım, Facebook’tan paylaştığı açıklamasında, bir ay önce 50 kuruşu basarken kullanılan metal maliyetinin 66 kuruş olduğunu anımsattı.

CHP’li vekil, “Müjde! O 50 kuruş şimdi 83 kuruş oldu. 1 lira olma yolunda hızla ilerliyor!” diye yazdı.

Yalım, doların TL karşısında değer kazanmasıyla metal fiyatlarının da arttığını, maliyetin 66 kuruş olarak hesaplandığı zaman doların 9,05’ten işlem gördüğünü kaydetti.

CHP’li vekil, doların 11,30 seviyesine çıktığını, o nedenle metal maliyetinin de aynı oranda arttığını belirterek esprili bir öneride bulundu: “Erdoğan hükümetine kuruşu dolar artışından kurtaracak bir önerim var; bozuk paraları bundan böyle bankalar aynı altın alış-satışı gibi gramla alıp-satarsa vatandaş zarar etmemiş olur. Yeni basılacak paraların üzerine değerini değil, gramını yazarsınız kağıt parayı kaldırır, tüm paraları metal yaparsınız olur biter! Gramla maaş alırız. Mesela ‘Paran kadar konuş’ deyimi kalkar, fakirler için ‘Gramın veya kilon kadar konuş’ denir. Zenginler için ise ‘Tonun ve grostonun kadar konuş’ değimi gelir!”