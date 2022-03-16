Savaş karşıtı Ruslar, geliri Ukraynalılara bağışlanacak konser için Kadıköy’deydi

Yüzlerce Rus ülkesinin Ukrayna işgaliyle ilgili cesur açıklamalarıyla gündeme gelen rapçi Oxxxymiron’un konserini izleyebilmek için dün İstanbul Kadıköy’deydi.

Fotoğraflar: Reuters

Gerçek adı Miron Fyodorov olan 37 yaşındaki rapçi ‘felaket ve suç’ olarak tanımladığı Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Moskova ve St. Petersburg’daki konserlerini iptal etmişti.

Sonrasında geliri Ukrayna’dan kaçmak zorunda kalan sığınmacılara bağışlanmak üzere ‘Ruslar Savaşa Karşı’ isimli bir hayır konserleri serisi başlattığını duyurmuştu.

Geçen hafta ilk konseri İstanbul’da vereceğini duyurduğu videoda Rusya’da sansür uygulandığını belirterek “Şu anda Rusya’da savaş karşıtı bir konser düzenlemek imkansız çünkü her ne kadar kulağa çılgınca gelse de savaşa karşı olan her şey yasak” dedi.

Oxxxymiron

Reuters’ın haberine göre yaklaşık 400 kişi dün Kadıköy’deki konser mekanının önünde ‘Savaşa hayır’ sloganı attı. Biletleri tükenen konser için birçok kişi mekanın önünde bilet bulmaya çalıştı.

Konser aynı zamanda rapçinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı ve 400 binden fazla kişi tarafından izlendi.

‘Çok cesur bir hareket’

Rusya’da doğan ancak bir yılı aşkın bir süredir Türkiye’de yaşayan Antonina Ziganshina, Oxxxymiron’un çok nadir görülen bir vaka olduğunu belirterek, “Çok cesur bir hareket çünkü Rusya’da sesini çıkarmak korkutucu” dedi.

Yarı Ukraynalı olan ve yanağına sarı ve mavi Ukrayna bayrağı boyanmış Katerina Orcan “Yüzde 50 Rus olduğum için şu an olanlara karşı duran bu insanları görmekten gurur duyuyorum. Kardeşleri için bu zor zamanlarda sessiz kalamayan bu kadar insan olmasına sevindim” dedi.

Oxxxymiron dün gece hem müziği hem de cesur duruşu için övgü topladı. Moskovalı olduğunu belirten Evgeny, rapçiyi çok dinlemediğini müzik türünün ona hitap etmediğini söylese de politik duruşuna saygı duyduğunu belirtti.

Geçen ay işgal başladığında Rusya’dan ayrılan Muscovite Filipp Çekhunov ise çok az Rus ünlünün savaş karşıtı açıklama yaptığına dikkat çekerek, Oxxxymiron’un saygıyı hakkettiğini ve gelirini Ukraynalılara bağışlayacak olmasının harika olduğunu söyledi.