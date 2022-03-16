Flash TV’de birbirine giren ortaklardan Mehmet Göktuğ: Kanal kayyımla yönetilecek

İki yıl ara verdikten sonra geçen ekimde yayın hayatına dönen Flash TV’de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasından sonra kanal için kayyım atanması kararının çıktığı bildirildi.

Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yayımladığı basın açıklamasında “Flash TV’nin diğer ortağına karşı başlattığım hukuk mücadelesi sürecindeki kritik gelişmeleri bilgilerinize sunarım” diyerek, kanalın bundan böyle kayyım tarafından yönetileceğini belirtti.

Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV yeniden yayına başlamıştı. Kanal son olarak İstanbul’da reklam panosuna asılan ilanlarla gündem olmuş, ilanda ekipte yer alacağı duyurulan Saba Tümer ve Akif Beki gibi isimler teklifi kabul etmediğini belirtmişti.

Kanal daha sonra da ‘kardeş kavgası’yla gündeme gelmiş, Ömer Ziya Göktuğ’un yayın hayatına döndürdüğü kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ basın açıklamasıyla itirazlarını duyurmuştu. Göktuğ kanalın ‘yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş bir fon’la yayına hazırlandığını, onaylamadığı işlem için mahkemede hakkını arayacağını bildirmişti.

Mehmet Emin Göktuğ’un açıklaması şöyle: