Flash TV’de kardeşler birbirine girdi: Habersiz elde edilmiş fonla yayına dönüyor

İki yıllık aradan sonra yayın hayatına döneceği bildirilen Flash TV’de, kanalın yarı yarıya ortağı iki kardeş birbirine girdi. Mehmet Emin Göktuğ basın açıklaması yaparak kanalın ‘yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon’la yayına hazırlandığını, onaylamadığı işlem için mahkemede hakkını arayacağını duyurdu.

Hükümetten gelen baskılar sonucu Mart 2019’da 28 yıllık yayın hayatını sonlandıran Flash TV’nin yeniden yayına geçeceği açıklanmıştı. Kanal son olarak İstanbul’da reklam panosuna asılan ilanlarla gündem olmuş, ilanda ekipte yer alacağı duyurulan Saba Tümer ve Akif Beki teklifi kabul etmediğini belirtmişti.

Yarından itibaren yayına başlaması planlanan kanal, bu sefer de ‘kardeş kavgası’yla gündemde.

Ömer Ziya Göktuğ’un yayın hayatına döndürmeyi planladığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ bir basın açıklamasıyla itirazlarını duyurdu.

Yayına dönme kararının kendisinin onayı olmadan ‘tek taraflı’ alındığını belirten Mehmet Emin Göktuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu üçüncü kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur.”

Açıklamanın tamamı şöyle: