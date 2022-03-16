Gazeteci Güngör Arslan cinayeti: ‘Göz göre göre yaşandı’

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ses Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan’ın tehdit mesajları aldığı halde yetkililerce korunmayarak öldürüldüğüne, cinayetin göz göre göre işlendiğine dikkat çekerek gazetecilerin güvenli şekilde çalışabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: Ses Kocaeli

Güngör Arslan, gazetedeki ofisinde 19 Şubat’ta silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında şimdiye kadar dokuz kişi gözaltına alındı.

Arslan son yazısınsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle ‘Haldızlar’ adlı inşaat şirketi arasındaki ‘ilginç ve garip ilişki’ye dikkat çekmişti.

Son 12 ayda öldürülen ikinci gazeteci

RSF’nin Arslan’ın ölümüyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “RSF, Türkiye’de politikacılar ve suç gruplarınca medya çalışanlarına uygulanan şiddetin endişe verici bir şekilde artmaya başladığı bir dönemde, yerel haber sitesi editörü Güngör Arslan’ın son 12 ay içinde öldürülen ikinci gazeteci olarak kayda geçmesinin ardından, Türk yetkilileri, gazetecilerin güvenliğini garanti altına alacak acil önlemler almaya çağırıyor. (…)

Mart 2021’de bir radyo sunucusunun öldürülmesi öncesinde, 2009’dan bu yana Türkiye’de hiçbir gazeteci öldürülmemişti. Polis, Arslan’ı öldürmek için kiralandığı şüphesiyle Ramazan Özkan adlı 21 yaşındaki bir genci tutukladı. Ayrıca, cinayeti gerçekleştirmesi için Özkan’a para teklif ettiği iddia edilen avukat Ersin Kurt da dahil olmak üzere dokuz şüpheli daha tutuklandı.”

‘Göz göre göre yaşandı’

Açıklamada, RSF’nin Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’nun görüşlerine de yer verildi: “Bu cinayet göz göre göre yaşanmıştır, çünkü Güngör Arslan sürekli tehdit mesajları aldığı halde yetkililerce harekete geçilmemiş ve Arslan’ı koruma görevi yerine getirilmemiştir. Azmettiriciler dahil olmak üzere 10 zanlının hızlı bir şekilde tutuklanması, etkili bir yargılama yapılabileceğini göstermektedir. Bu kabul edilemez suçun hem faillerinin hem de azmettiricilerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz ve davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açık tehditler alan gazetecilerin gerekli korumaya sahip olması ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için hükümet hızla harekete geçmelidir.“

“Arslan, son dönemde yayınladığı bir dizi makale ile Kurt’u Kocaeli belediyesi ihalelerini alarak avukatlık meslek yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP ile ittifak yapan milliyetçi bir parti olan MHP’ye yakınlığıyla biliniyor” denen açıklamada Arslan’ın sosyal medya paylaşımlarında defalarca kendisini tehdit altında hissettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Rahatsız edici şiddet sarmalı

2019 yerel seçimlerinden bu yana Türkiye’de açık sözlü gazetecilere yönelik sözlü saldırılar ve siyasi düşmanlığın arttığı, bu durumun, mevcut cezasızlık ortamını daha da kötüleştirdiği ve yolsuzluğu haber yapan yerel gazetecilere yönelik saldırıları teşvik ettiği belirtilen açıklamanın devamı şöyle:

“Yüksek rütbeli şahsiyetlerin ‘sorun yaratan’ gazetecilerin tutuklanması için adalet sistemine uyguladığı tehdit ve baskılar, ülkeyi, yankısı Türk toplumuna yayılan rahatsız edici bir şiddet sarmalına sokuyor. Araştırdıkları kişilerle aynı çevrede yaşayan yerel gazeteciler çoğunlukla daha kolay hedef oluyor ve tehdit alan gazeteciler korunmuyor.

Mart 2021’de öldürülen gazeteci, Bursa Radyosu Rahmet FM’de program sunan 46 yaşındaki Hazım Özsu’ydu. ‘Kutsal değerler’ hakkındaki yorumlarını takdir etmeyen bir dinleyicisi tarafından vurularak öldürüldü. Katil olduğu iddia edilen Halil Nalçacı, altı gün sonra tutuklandı.

‘Öldürülen veya kaybolan 40 gazeteci…’

Özsu’dan önce en son medya cinayeti kurbanı, yerel televizyon kanalı Marmara TV’nin haber müdürü ve Güney Marmara Yaşam gazetesinin yayıncısı Cihan Hayrsevener’di. Aralık 2009’da Bandırma’da bir caddede yürürken üç kurşun yarasıyla öldürüldü. Cinayetin failleri ve azmettiricileri uzun hapis cezalarına çarptırıldı.

Türkiye’de 1990 ila 1996 yılları arasında Güneydoğu Anadolu’da Türk ordusu ile PKK üyeleri arasındaki çatışmaların zirvesinde rapor edilen 20 kadar vaka da dahil olmak üzere, 1990’lardan bu yana öldürülen ya da kaybolan 40 gazeteci vakasının çoğu cezasız kaldı.

Türkiye, RSF’nin 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153’üncü sırada yer alıyor.