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Yaramazlara biraz batar!

ABD Kongresi’ne hitap eden Zelenski: Ukrayna’ya bakarken 11 Eylül’ü hatırlayın


ABD Kongresi’ne seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rus ordusunu durdurana kadar (Batı’nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta dört cepheden başlattığı Ukrayna işgali 21’inci gününde.


Zelenski, ABD Kongre üyelerine video bağlantısı aracılığıyla seslendi.

Ülkesinin ‘pes etmeyeceğini’ söyleyen Ukrayna devlet başkanının açıklamalarından öne çıkan satır başları:

* Ukrayna’yı değerlendirirken Pearl Harbor saldırısını, 11 Eylül saldırılarını hatırlayın.

* İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya’nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla?

* Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz.

* Ukrayna’nın işgaline destek veren Rus politikacılara yaptırımları arttırın.

* Tüm ABD’li şirketleri Rusya’yı terk etmeye çağırıyorum.

* (ABD Başkanı Biden’a) Dünyanın lideri olmak, barışın lideri olmak demektir.

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