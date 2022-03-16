ABD Kongresi’ne hitap eden Zelenski: Ukrayna’ya bakarken 11 Eylül’ü hatırlayın

ABD Kongresi’ne seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rus ordusunu durdurana kadar (Batı’nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli” dedi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta dört cepheden başlattığı Ukrayna işgali 21’inci gününde.

Zelenski, ABD Kongre üyelerine video bağlantısı aracılığıyla seslendi.

Ülkesinin ‘pes etmeyeceğini’ söyleyen Ukrayna devlet başkanının açıklamalarından öne çıkan satır başları:

* Ukrayna’yı değerlendirirken Pearl Harbor saldırısını, 11 Eylül saldırılarını hatırlayın.

* İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya’nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla?

* Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz.

* Ukrayna’nın işgaline destek veren Rus politikacılara yaptırımları arttırın.

* Tüm ABD’li şirketleri Rusya’yı terk etmeye çağırıyorum.

* (ABD Başkanı Biden’a) Dünyanın lideri olmak, barışın lideri olmak demektir.