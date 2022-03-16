EPDK: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt satış fiyatlarında ‘makul olmayan kâr artışları tespit edilmesi halinde’ tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi.

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EPDK’nın açıklamasında, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcileri PET-DER, PÜİS, ADER ve TABGİS yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği söylendi.

Açıklamada, şunları dendi: “Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay, petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı artı bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK’nin bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir.”

‘Buna rağmen dağıtıcı artı bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nin tavan fiyat uygulama yetkisinin kanunen bulunduğu’ belirtilerek EPDK internet sitesinden gün ve bayi bazında akaryakıt fiyatlarına ulaşmanın mümkün olduğuna işaret edildi.

Ne olmuştu?

Akaryakıta altı gün üst üste gelen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor.

Zamları Twitter üzerinden duyuran EPGİS, 9 Mart’ta benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı.

Sendika daha sonra ‘zamların ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini’ bildirmişti.

9 Mart’ta Avrupa borsaları, emtia fiyatlarındaki artışın hız kesmesiyle günü yükselişle tamamlamıştı.

Uluslararası vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalarak 119,80 dolara, vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 5,7 azalarak 116,53 dolara gerilemişti.

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS’in ‘piyasayı manipüle ettiğini’ iddia etmişti.

Yılmaz, ‘EPGİS’in uluslararası piyasaları beklemeden yurttaşları yanlış bilgilendirdiğini’ öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.

EPGİS’in Twitter hesabı üzerinden ise sendikaya cevap hakkı doğduğu belirtilerek şunlar kaydedilmişti: “Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir.

Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Sendikamız hakkında EPDK başkanının Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.”

Bunun üzerine dün haklarında suç duyurusu olduğunu söyleyen EPGİS, artık zamları duyurmayacağını bildirdi.