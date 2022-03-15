EPGİS’e suç duyurusu: Artık zamları duyurmayacak

Haklarında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), artık akaryakıta gelen zamları duyurmayacağını açıkladı.

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EPGİS’in Twitter hesabındaki paylaşımla şu ifadeler yer aldı: “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.”

Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir.

Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla — EPGİS (@trepgis) March 15, 2022

Ne olmuştu?

Akaryakıta altı gün üst üste gelen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor.

Zamları Twitter üzerinden duyuran EPGİS, 9 Mart’ta benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı.

Sendika daha sonra ‘zamların ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini’ bildirmişti.

9 Mart’ta Avrupa borsaları, emtia fiyatlarındaki artışın hız kesmesiyle günü yükselişle tamamlamıştı.

Uluslararası vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalarak 119,80 dolara, vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 5,7 azalarak 116,53 dolara gerilemişti.

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS’in ‘piyasayı manipüle ettiğini’ iddia etmişti.

Yılmaz, ‘EPGİS’in uluslararası piyasaları beklemeden yurttaşları yanlış bilgilendirdiğini’ öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.

EPGİS’in Twitter hesabı üzerinden ise sendikaya cevap hakkı doğduğu belirtilerek şunlar kaydedilmişti: “Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir.

Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Sendikamız hakkında EPDK başkanının Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.”