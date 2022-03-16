Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı yarım milyonluk davayı kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 500 bin liralık tazminat davasını kaybetti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık 2020’deki grup toplantısındaki sözleri nedeniyle tazminat davası açmıştı.

CHP liderinin avukatı Celal Çelik, Twitter’da “Yargıdan bir ders daha! Erdoğan yine kaybetti! Genel başkanımız yine kazandı!” diye yazarak davanın sonuçlandığını belirtti.

Çelik, Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun beraat ettiğini duyurdu.

Avukat, “Erdoğan, sen ‘FETÖ’yle orduya kumpas kurup kozmik odayı ‘FETÖ’ülere açtın; Katarlılardan emir alıyorsun; önlerinde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun; cahil; hain; takoz” sözlerinin haklı dayanaklarının bulunduğu ispatladıklarını kaydetti.