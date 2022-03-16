Mariupol belediye başkan yardımcısı: Rusya, sivillerin sığındığı tiyatroyu vurdu

Ukrayna’nın Mariupol kentinin belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, Rusya’nın kentte sivillerin barındığı tiyatroyu vurduğunu söyledi.

Fotoğraf: BBC

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 21’inci gününde.

BBC News’e konuşan Orlov’un aktardığına göre tiyatroda 1000 ila 1200 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Saldırıdan etkilenen yaralıların sayısı ise henüz bilinmiyor.

Rus kuvvetlerinin kuşattığı kentte su, elektrik ve ısınmaya erişimi olmayan tahmini 300 bin kişi mahsur.

Rusya, gıda ve tıbbi malzeme stoğunun azaldığı kente insani yardım teslimatına izin vermiyor.

Genelkurmay başkanlığı: Rusya, Mariupol’daki tahliye konvoyuna ateş açtı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusunun Ukrayna’nın Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Ukrayna makamları dün Mariupol’den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.