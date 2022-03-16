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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Halk Ekmek’te Ramazan pidesi 3 TL olacak


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl Ramazan pidesinin Halk Ekmek’te 3 TL’den satılacağını duyurdu.

Ramazan pidesi. Fotoğraf: AA

Undaki devlet desteğine rağmen Ramazan pidesi fiyatlarına bu yıl yine ciddi zam geleceği bildirilmişti.


Fırıncılar odası, geçen yıl 4 liraya satılan 365 gram sade pidenin bu Ramazan’da 330 gram olarak 6 lira liraya satılacağını duyurmuştu. Fırıncılar, devlet destekli un bulmakta zorlandıklarını söylerken, destekli un olmadan 6 liralık fiyatın da kurtarmayacağı görüşünde.

İBB Başkanı İmamoğlu 330 gr Ramazan pidesinin bu yıl Halk Ekmek’te 3 TL’den sunulacağını söyledi. Geçen sene bu fiyat 1,5 TL’ydi.

Ramazan 2 Nisan’da başlıyor. 

Fırıncılar odası başkanı Erdoğan Çetin, pide fiyatlarına ilişkin şu bilgileri vermişti:

  • 330 gram sade pide: 6 lira
  • 330 gram susamlı yumurtalı pide: 7,5 lira
  • 415 gram pide: 7,5 lira
  • 415 gram susamlı yumurtalı pide: 9 lira  

Çetin ayrıca son 15 gündür fırıncıların devlet destekli un bulmakta zorlandıklarını söylemişti.

Fırıncılar odası başkanı şöyle konuştu: “Devlet destekli un 220 TL, piyasa fiyatı  450 TL. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz. 

Bize söylenen unda verilen bu desteğin mayısa yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönündeAncak meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar diye söylüyorlar son 15 gündür.” 

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