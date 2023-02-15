Akşam Postası / 15 Şubat 2023

Erdoğan’ı Adıyaman’a çağıran sağlıkçıya polis gönderildi: Söylediklerim suç değil

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin dokuzuncu gününde canlı yayında isyan eden sağlık çalışının evine jet hızıyla polis gönderildi. Polis, sağlık çalışanına tutanak imzalatmak istedi. Bunun üzerine sağlık çalışanı da tunanağa “Benim gazeteciye anlattıklarım, söylediklerim suç değildir” şerhi düşerek imza attı.

Kılıçdaroğlu: Seçim ertelemeyi aklınızdan geçirmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Bu millete ‘Devlet nerede’ diye sordurttular. Vatandaşımızın kanı bu iktidarın elindedir” dedi. Kılıçdaroğlu, YSK’nın seçimleri erteleme talebinde bulunmasının demokrasiye darbe olacağını söyledi.

Bir uyarı da Tayfun Kahraman’dan: Bir ayda inşaata başlamak felakete zemin hazırlar

İTÜ öğretim üyesi yerbilimci Naci Görür‘den sonra bir de Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, deprem bölgesinde inşaatın aceleye getirilmemesi gerektiği konusunda uyardı: “Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!”

İmamoğlu Erdoğan’a ‘beton kafa’ demeye getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bırakın bu beton kafalılığı” diye seslendi.

Muharrem İnce YSK üyelerini uyardı: Yargılanırsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenmesine ilişkin sözü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YBK) söyleyeceğini vurgulayarak, “Keser döner sap döner bir gün hesap döner. Anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız” dedi.

MTA, diri fay hatları haritasını paylaştı

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’deki yenilenmiş diri fay hatlarının haritasını paylaştı.

İBB Deprem Bilim Kurulu toplandı: Naci Görür ve Nasuh Mahruki de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) ‘Deprem Bilim Kurulu’ ilk defa toplandı. Toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti.

Borsadaki ‘deprem rallisi’ne yabancılar da koştu

ABD’de işlem gören iShares MSCI Turkey borsa yatırım fonu (ETF), BIST 100 endeksine paralel şekilde yüzde 9’un üzerinde yükseldi. Fon, ABD piyasasında Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) görüyor.

Erdoğan ve Davutoğlu’nun ‘arasına giren’ imar teklifi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki sürtüşmenin bir imar mevzuatı değişikliği teklifiyle körüklendiği ortaya çıktı.

İş Bankası depremde ölenlerin tüm kredi borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi

İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm borçlarını silme, hayatta kalanların ve KOBİ ve daha küçük işetmelerin kredi ödemelerini altı ay faizsiz öteleme kararı aldı.

NASA’nın yeni teknolojisi FINDER Türkiye’de de kullanıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olmak için geliştirilen FINDER teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de de kullanıldığını duyurdu.

Yabancı arama kurtarma ekipleri alkışlarla uğurlandı, çiçeklerle karşılandı

Çifte depremin ardından Türkiye’ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri alkışlanarak uğurlandı. Alman ekip çiçeklerle karşılandı.