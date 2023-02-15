Erdoğan’ı Adıyaman’a çağıran sağlıkçıya polis gönderildi: Söylediklerim suç değil

AYŞEGÜL KASAP

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin dokuzuncu gününde canlı yayında isyan eden sağlık çalışının evine jet hızıyla polis gönderildi.

Polis, sağlık çalışanına tutanak imzalatmak istedi. Bunun üzerine sağlık çalışanı da tunanağa “Benim gazeteciye anlattıklarım, söylediklerim suç değildir” şerhi düşerek imza attı.

Fotoğraf: Habertürk

Sağlık çalışanı olduğunu belirten depremzede dün canlı yayında Habertürk muhabirinin yanına gidip isyan etmişti: “Adıyaman’ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes imdat diye bağırıyordu ama kimse gelmiyordu. İnsanlar soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu gelsin. Adıyaman’da bir tane vekil yok, bir tane insan yok, bir tane üst düzey yönetici yok. Hepimizi sahipsiniz bıraktınız. Bu kolonların altında hepinizin kanı var, tüm üst düzey yöneticilerinin hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi? Hepsi öldü. Uyan artık Türkiye uyan.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatlarından Kamil Tekin Sürek süreci Diken’e anlattı.

Buna göre akşam 17:30 sıralarında sağlık çalışanının evine polis gelmiş ve tutanak imzalatmaya çalışmış.

Avukat da tutanağa şerh düşmesini istemiş. Bunun üzerine söz konusu tutanağa sağlık çalışanı “Benim gazeteciye anlattıklarım, söylediklerim suç değildir” diye bir not yazarak tutanağı imzalamış.

Süreç şöyle devam etti: “Yaptıkları işlem şu; savcılık soruşturma açacak muhtemelen. Şu an yoğunluk olduğu için ifade o an almak istemediler, daha sonra ifade alırız diye konuşan kişi kimdir diye tespit yaptılar.”

Deprem