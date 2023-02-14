Dokuz gün geçti, ‘isyan’ bitmedi: Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu?

Çifte depremin üstünden dokuz gün geçmesine rağmen depremzedelerin isyanı sürüyor. Adıyaman’da bir depremzede şehrin üç gün boyunca kaderine terk edildiğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu?” dedi.

Fotoğraf: Habertürk

Sağlık çalışanı olduğunu belirten depremzede canlı yayında Habertürk muhabirinin yanı gidip konuşmaya başladı.

“Adıyaman’ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes imdat diye bağırıyordu ama kimse gelmiyordu. İnsanlar soğuktan öldüler, açlıktan öldüler.

Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu gelsin.

Adıyaman’da bir tane vekil yok, bir tane insan yok, bir tane üst düzey yönetici yok. Hepimizi sahipsiniz bıraktınız.

Bu kolonların altında hepinizin kanı var, tüm üst düzey yöneticilerinin hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi. Hepsi öldü.”