Erdoğan ve Davutoğlu’nun ‘arasına giren’ imar teklifi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki sürtüşmenin bir imar mevzuatı değişikliği teklifiyle körüklendiği ortaya çıktı.

Erdoğan ve Davutoğlu. Fotoğraf: Reuters

Eski AKP’li Ahmet Davutoğlu, 28 Ağustos 2014 – 24 Mayıs 2016 arasında başbakanlık görevini yürütmüştü. 9 Eylül 2019’da da AKP üyeliğinden istifa ederek ayrı bir parti kurma çalışmalarına başlamıştı.

Başbakanlığı döneminin son birkaç ayında Davutoğlu’yla Erdoğan arasında bir sürtüşme yaşandığı açıktan konuşuluyor, yazılıp çiziliyordu. Nihayetinde Davutoğlu ‘Pelikan Dosyası’ ismiyle açılan bir blogda yayımlanan bir yazıyla hedef haline geitirilmiş ve Erdoğan tarafından ‘ipi çekilmişti.’

Şeffaflık paketi

Eski Hazine ve Maliye bürokratlarından Nevzat Saygılıoğlu, Ahmet Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan’ın arasının açılmasında etkili olduğunu söylediği bir toplantıyı anlattı. Buna göre, Davutoğlu’nun ‘şeffaflık paketi’ içinde yer alan imar mevzuatı değişikliği teklifi Erdoğan’la arasının açılmasında etkili olmuş.

Saygılıoğlu’nun Ekonomim gazetesindeki köşesinden aktardığına göre, Davutoğlu, başbakan olduğu dönemlerde Ankara’nın en büyük ve lüks otelinde bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya dönemin başbakan yardımcısı Ali Babacan, Maliye bakanı Mehmet Şimşek, çevre ve şehircilik bakanı İdris Güllüce dahil sekiz bakan, INTES başkanı Celal Koloğlu ve Müteahhitler Birliği başkanı Mithat Yenigün katılmıştı. Toplantının ‘asıl’ katılımcılarıysa Türkiye’nin en büyük ve güçlü müteahhitleriydi.

‘Bu iş buraya kadar’

Toplantıda Davutoğlu, hayata geçirmek istediği yeni imar mevzuatı değişikliğini anlattı. Buna göre, Davutoğlu şunları yapmak istiyordu:

İmar planlarının yapım süreçlerini daha saydam olacak.

İmar uygulamalarının daha adil ve hızlı yapılacak.

İmar planı değişiklikleri sonucunda değer artışından belediyeler ‘değer artış payı’ adında bir pay alacak.

Saygılıoğlu, Davutoğlu’nun bu açıklamasından sonra salonun buz kestiğini anlattı: “Hatta farkında olmadan sağımda ve solumda oturan bir işadamı ve bir üst düzey bürokrata ‘Bu iş buraya kadar’ demiştim.”

Sonrasında Erdoğan, böyle bir paketin hayata geçmeyeceğini çok sert bir dille belirterek konuyu kapatmıştı. Saygılıoğlu’na göre Davutoğlu’yla Erdoğan’ın arasının açılmasında bu konu da etkili oldu.