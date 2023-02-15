‘100 binden fazla can kaybı’ var diyen Demirtaş, iktidara seslendi: Haddinizi bilin!

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremlerde 100 binden fazla can kaybı olduğunu söyleyerek “Haddinizi bilin! Mafyavari böğürmelerinizle korkup sinecek bir halk yok karşınızda!” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Son resmi güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Demirtaş, Twitter hesabından şunları yazdı: “100 binden fazla can kaybı, 85 milyon yaralı yürek var, her yerde feryat var, figan var. Büyük bir yıkım var. Bu yıkımın sorumluları ise pişkince, utanmazca, pervasızca halen tehditler, hakaretler savuruyor.

Trolleri, çeteleri aracılığıyla halkı sindirmeye, korkutmaya, alçakça üste çıkmaya çalışıyorlar. Herkes el ele vermiş dayanışmayı büyütmeye çalışırken iki tane eleştiriyi bile kaldıramayan bu aşağılık sürüsü, herkese parmak sallayıp ‘Hesap soracağız’ falan diyebiliyor.

Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be! Devlet sizin tapulu mülkünüz mü? Halk sizin köleniz mi? Haddinizi bilin! Mafyavari böğürmelerinizle korkup sinecek bir halk yok karşınızda! Günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı, ortaya koyacağı iradeyle tek tek kırıp saltanatınıza son verecek olan da bu halktır, asıl siz korkun! Ve iktidarınızın sayılı günlerini efendice tamamlayıp defolun! Halk ayağa kalkmasını bilir.”