İmamoğlu Erdoğan’a ‘beton kafa’ demeye getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bırakın bu beton kafalılığı” diye seslendi.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: Twitter / İBB

Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada ‘bir yıl’ müsaade istemişti. Erdoğan, bu süre zarfında yıkılan binaların yerine yenisinin inşa edileceğini dile getirmişti.

İmamoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına konuk oldu.

İBB başkanı, Erdoğan’ın önceliğin bir senede bina dikmek olmadığını dile getirdi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bugün gördüğümüz yıkımlarda, neredeyse şehirlerin yüzde 60’ı gitmiş. Bazı şehirlerin yüzde 70-80’i kullanılamaz halde yıkılmış ya da yıkılmak zorunda. E peki ne yaptık biz buraları yönetirken? Kim yönetti? Hükümet kimlerdi? Belediyeler kim? Bizler nasıl imaller yaptık? Böyle bakmayacak mıyız sürece?

* Efendim akşamdan sabaha, biz, bir yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak vesaire. Bırakın bu beton kafalılığı. Bu beton anlayışı.

* Bahsettiğimiz şey, sosyolojik bir ihtiyacı karşılayan, şehircilik, yaşam, insan bir arada olma, dayanıklı kentler, insanlara umut veren bir süreç tarifi…

* Yani siz, binlerce yıllık Hatay’ı, orada yaşayan ve “Ben binlerce yıldır burada yaşayan bir Hataylıyım. Bana bina ver” mi diyor Hataylı? Demiyor. Adıyaman mı öyle diyor? Hayır demiyor. Kahramanmaraşlı öyle mi diyor? Hayır demiyor. Bana diyor, dayanıklı bir şehir ver.

* “Bir yılda bütün binaları yapar veririm” Bunu kimse beklemiyor sizden şu anda. Hala aynı noktada duruyoruz. Hala böyle bir noktada duramayız. Yerel halkla konuşacağız diyelim. Bütün paydaşlarla oturup bir arada çalışacağız diyelim. Bakın o koltukta bugün siz varsınız. Belki birkaç ay sonra yoksunuz. Dolayısıyla oturalım, hep birlikte biz konuşmayı başaralım. Arkadaşlarımla ne zaman konuşacağım, oynayacağım diyen çocuklarla biz başka bir hayali, başka bir geleceği konuşalım.