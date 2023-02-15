Kılıçdaroğlu’ndan ‘beşli çeteler’e: Bağışları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere para bağışlayan ‘beşli çeteler’e seslendi: “Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim.”

Fotoğraf: CHP

ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrah indirimi olarak sayılacak.

İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘beşli çete’yi genişletmiş, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde ‘iktidara yakın gruplara’ 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Sevgili beşli çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim.“