ABD dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem yardımlarını incelemek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek için Türkiye’ye geliyor.

Fotoğraf: AA

Son resmi güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Türkiye ve depremden etkilenen Suriye’ye birçok yabancı ülke ve kurum yardıma koştu, arama kurtarma ve sağlık ekipleri yolladı.

ABD de depremzedelere yardım amacıyla ‘USS George HW Bush’ uçak gemisini Türkiye’ye yönlendirmiş, arama kurtarma ekibi göndermiş, aynı zamanda deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Blinken’ın 16 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, konferansta Ukrayna’ya destek ve bölgesel güvenliğin yanısıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye’deki 11 ile ve Suriye’nin kuzeyindeki bölgelere yapılacak yardımların da ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye’de ilk durak İncirlik

19 Şubat’ta Türkiye’ye geçeceği belirtilen Blinken’ın ABD’nin deprem bölgesindeki kurtarma çabalarına verdiği desteği yerinde görmek üzere önce İncirlik Hava Üssü’nü ziyaret edeceği aktarıldı.

Bakanın daha sonra Ankara’yı ziyaret edeceği ifade edilen açıklamada, şöyle dendi: “Burada, ABD’nin yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye ve Türk halkına verdiği desteğin yanı sıra değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ortaklığı daha da güçlendirmenin yollarını görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek. Bakan Blinken ayrıca Türkiye hükümetine Suriye’nin etkilenen bölgelerine sınır ötesi yardıma verdiği destek için teşekkür edecek.”

Atina’da stratejik diyalog toplantısı

Blinken daha sonra Atina’ya geçerek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ile görüşecek.

Atina’da, iki ülke arasındaki savunma işbirliği, enerji güvenliği ve demokrasiyi güçlendirme konularını görüşeceği kaydedilen açıklamada, “Bakan, 21 Şubat’ta ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu’nun dördüncü turunu başlatacak” dendi.