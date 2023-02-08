ABD uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı

ABD depremzedelere yardım amacıyla ‘USS George HW Bush’ uçak gemisini Türkiye’ye yönlendirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye’nin ‘uluslararası yardım çağrısı’ üzerine 7 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü’nde konuşlu araçlarla ilk yardım ekiplerini deprem bölgesine taşımaya başladığını aktardı.

Ryder, ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) gönderdiği arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye C-17 uçağıyla naklediğini de belirtti.

Amerikalı komutan şöyle devam etti: “ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) da USAID ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Takımın 9 Şubat’ta (yarın) deprem bölgesine ulaşmasını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Bu felaketin yaralarını sarmak ve can kurtarmak için müttefikimizin yanındayız.”

EUCOM’un depremzedelere tıbbi yardım ve su tedariği başta olmak üzere etkin biçimde çalıştığına işaret eden Ryder, dev uçak gemisi ‘USS George HW Bush’un da yardım için yola çıktığını aktardı: “Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Yardım taleplerine olabildiğince hızlı yanıt vermek üzere hazırlanıyoruz.”