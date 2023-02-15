İş Bankası depremde ölenlerin borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi

İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm borçlarını silme, hayatta kalanların ve KOBİ ve daha küçük işetmelerin kredi ödemelerini altı ay faizsiz öteleme kararı aldı.

Banka, depremzedelere yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak, bölgeye kalıcı destek vermek üzere ‘Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz’ adını verdiği geniş kapsamlı afet yardım paketini duyurdu.

Buna göre;