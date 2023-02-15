İş Bankası depremde ölenlerin borcunu silip hayatta kalanların ödemelerini erteledi

İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm borçlarını silme, hayatta kalanların ve KOBİ ve daha küçük işetmelerin kredi ödemelerini altı ay faizsiz öteleme kararı aldı.
Banka, depremzedelere yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak, bölgeye kalıcı destek vermek üzere ‘Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz’ adını verdiği geniş kapsamlı afet yardım paketini duyurdu.
Buna göre;
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) toplam 1 milyar liralık bağış yapılacak.
- Depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları anapara dahil olmak üzere silinecek.
- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye’de, ayrıca Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ve KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük ticari işletmelerin tüm bireysel ve ticari kredi ödemeleri 31 Ağustos 2023’e kadar faizsiz olarak ötelendi.
- Depremzede çocukların eğitimine de katkı sunmak amacıyla, 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak öğrencilerin eğitim hayatı boyunca tüm masrafları karşılanacak.
- AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği’ne İş Bankası’nın tüm kredi kartlarıyla yapılacak bağışlar faizsiz olarak altı ay taksitlendirilebilecek. Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebilecek.