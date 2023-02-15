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Yaramazlara biraz batar!

Borsadaki ‘deprem rallisi’ne yabancılar da koştu

ABD’de işlem gören iShares MSCI Turkey borsa yatırım fonu (ETF), BIST 100 endeksine paralel şekilde yüzde 9’un üzerinde yükseldi.

Fon, ABD piyasasında Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) görüyor.


Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da düzenlemeler sonrası şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Diğer yandan bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL gireceği hesaplanıyor. Merkez Bankası da tahvil alımını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler borsada yükselişi getirdi. Açılış sonrası Borsa İstanbul tavana yaklaştı.

Borsa İstanbul’daki bu ralliye yabancılar da katıldı.

New York borsasında TUR koduyla işlem gören endeks, bir önceki seansta 29,53 dolardan kapanmasının ardından 32,2 dolar seviyesine yükseldi.

Londra’da işlem gören iShares MSCI Turkey UCITS ETF de yüzde 7’nin üzerinde arttı.

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