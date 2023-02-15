Ekonomist Oğuz: Borsada deprem rallisi yaşanacak

Ekonomist Şeref Oğuz, deprem sonrası düzenlemelerle desteklenen Borsa İstanbul’da asıl beklentinin şaibeyi ortadan kaldıracak radikal ve güven verici kararlar olduğunu söyledi.

”Borsada deprem rallisi yaşanacak” diyen Oğuz, düzenlemelerle açılan bu ‘kazanma alanı’nın ancak seçimlere kadar süreceğini belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da düzenlemeler sonrası şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Diğer yandan bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL gireceği hesaplanıyor. Merkez Bankası da tahvil alımını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler borsada yükselişi getirdi. Açılış sonrası Borsa İstanbul tavana yaklaştı.

İktisatçı Şeref Oğuz’un Ekonomi gazetesindeki köşesinde bu adımlarla ilgili yorumu ”Mağduriyetin giderilmesi yönünde bir damla gibi” oldu.

Borsadaki şaibenin herkesi rahatsız ettiğini belirten Oğuz, ”Beklenti, yönetimin öncelikle bu şaibeyi ortadan kaldıracak radikal ve güven verici kararlar alması yönünde” diye yazdı.

Borsa yatırımcılarının ‘şirkete ortak olduğu’ mantığıyla hareket etmesi gerektiğini belirten Oğuz’a göre alınan kararlarla birlikte açılan ‘kazanma alanı’ ancak seçime kadar sürecek.

Seçim dönemine kadar bu canlılığın süreceğini söyleyen Oğuz, tabloyu şöyle özetledi: ”Peki, kimler kazanacak dersiniz? Yazayım size; spekülatörler, ince ince hesap yapanlar kazanacak. Hızlı trend vagonuna yetişmeye çalışanlar, adeta dolu dizgin koşacak. Sonra neler mi olacak? Borsada deprem rallisi yaşanacak.

Yaşadığımız onca acının üzerine elbette mağduriyetlerin giderilmesi ana temennidir. Ancak bireysel emeklik fonlarında hisse oranının artırılarak yüzde 30’lara çıkarılması ve bunun yüzde 50’lere çıkarılabilecek olmasının da gündeme gelmesi, hisse senedi fonlarına yatırım yapmak istemeyen kesim için haksızlık değil midir?”