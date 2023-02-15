NASA’nın yeni teknolojisi FINDER Türkiye’de de kullanıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olmak için geliştirilen FINDER teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de de kullanıldığını duyurdu.
Kısaca ‘FINDER’ (Finding Individuals for Disaster Emergency Response/Afet Acil Müdahalesinde Bireylerin Bulunması) diye bilinen cihaz, NASA ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortaklığında geliştirildi. Ardından SpacOps şirketine üretim ruhsatı verildi.
Kalp atışlarına bakıyor
FINDER prototiplerini geliştiren NASA ekibinin lideri Jim Lux, bu teknolojinin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: ”Her kalp atışınızda vücudunuz bir milimetre hareket eder. Enkazın kendisi hareket etmediği için bu kıpırdanmaları ayırt edebiliyoruz. Ardından da bu hareketin hem nefes alıp verme hem de kalp atışını gösterip göstermediğine bakıyoruz.”
NASA, FINDER teknolojisinden faydalanan cihazların, Türkiye’deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi SpecOps tarafından gönderildiğini belirtti.
Twitter’daki paylaşımda şunlar kaydedildi: “FINDER adlı bir NASA Spinoff teknolojisi, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerin ardından ilk müdahale ekiplerine yardım etmek için konuşlandırıldı. Bu teknoloji, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları bulmasına yardımcı oluyor.”
NASA Başkanı Bill Nelson da Twitter’daki paylaşımda “Afet dönemlerinde teknoloji hayat kurtarıcı olabilir” dedi.
Cihaz ilk olarak 2015’te Nepal depreminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kullanılmıştı.