NASA’nın yeni teknolojisi FINDER Türkiye’de de kullanıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olmak için geliştirilen FINDER teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’de de kullanıldığını duyurdu.

NASA’nın FINDER teknolojisi Türkiye’de de kullanıldı. (NASA)

Kısaca ‘FINDER’ (Finding Individuals for Disaster Emergency Response/Afet Acil Müdahalesinde Bireylerin Bulunması) diye bilinen cihaz, NASA ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı ortaklığında geliştirildi. Ardından SpacOps şirketine üretim ruhsatı verildi.

Kalp atışlarına bakıyor

FINDER prototiplerini geliştiren NASA ekibinin lideri Jim Lux, bu teknolojinin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: ”Her kalp atışınızda vücudunuz bir milimetre hareket eder. Enkazın kendisi hareket etmediği için bu kıpırdanmaları ayırt edebiliyoruz. Ardından da bu hareketin hem nefes alıp verme hem de kalp atışını gösterip göstermediğine bakıyoruz.”

NASA, FINDER teknolojisinden faydalanan cihazların, Türkiye’deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi SpecOps tarafından gönderildiğini belirtti.

Twitter’daki paylaşımda şunlar kaydedildi: “FINDER adlı bir NASA Spinoff teknolojisi, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerin ardından ilk müdahale ekiplerine yardım etmek için konuşlandırıldı. Bu teknoloji, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları bulmasına yardımcı oluyor.”

A @NASASpinoff technology called FINDER has been deployed to aid first responders after the devastating earthquakes in Turkey and Syria. This technology helps rescue teams locate people trapped in rubble. https://t.co/jMkLFWR64f pic.twitter.com/vsEYxvzEfQ — NASA (@NASA) February 14, 2023

NASA Başkanı Bill Nelson da Twitter’daki paylaşımda “Afet dönemlerinde teknoloji hayat kurtarıcı olabilir” dedi.

In times of disaster, technology can be a lifeline. FINDER, a @NASA spinoff technology, is providing rescue teams with a crucial tool to locate and aid those in need after the recent earthquake in Turkey and Syria. Learn more here: https://t.co/wYc7U5PGlV — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 14, 2023

Cihaz ilk olarak 2015’te Nepal depreminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kullanılmıştı.