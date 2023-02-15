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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü: Arınç’ın seçim açıklaması partimizin kurumsal görüşünü bağlamıyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın seçim açıklamasını ‘kişisel’ olarak değerlendirdi: “AKP’yle ilgisi yoktur.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti“Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”


Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine muhalefetten Arınç’a tepki yağmıştı.

Partisinin merkez yürütme kurulu toplantısı sonrası basına konuşan Ömer Çelik, şunları dedi: “Sayın Arınç da kişisel bir açıklama yaparak seçim tarihiyle ilgili bir takım görüşler paylaşmış. Bunun üzerine muhalefettekiler bunun bizim adımıza ortamı yoklamakla ilgili bir davranış olduğunu söylüyorlar. Arınç’ın açıklamaları kendisinin kişisel açıklamalarıdır, partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AKP’yle ilgisi yoktur. Bunun bizimle ilişkilendirilmesi, AKP’nin görüşü gibi davranılması yanlıştır.”

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Akşam Postası / 15 Şubat 2023

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