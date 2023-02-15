İBB Deprem Bilim Kurulu toplandı: Naci Görür ve Nasuh Mahruki de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) ‘Deprem Bilim Kurulu’ ilk defa toplandı. Toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki yerleşkesini üs olarak kullanacak Deprem Bilim Kurulu, çalışmalarını 25 Şubat’a kadar tamamlayacak. Çıkan sonuç, İmamoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

İmamoğlu toplantıda şunları dedi:

* AFAD’la işbirliğini koordine edecek sorumluluğu, İstanbul olarak biz aldık.

* Bir deprem üst kurulunun bir sistemle İstanbul’da çalışıyor olmasını biz önermiştik 2019 ve 2020’de. Büyük çabalarla sayın bakana bunu önermiştik. “İyi, çok iyi, çok güzel…” Ama suskunlukla karşılandık. Aylarca zorladım bunu.

* Temel amaç, 25’ine kadar sizin yapacağınız hazırlıklar, 25’indeki buluşma ve hemen akabinde buradan çıkan özeti kamuoyuyla paylaşmak arzusundayız. Buradan çıkan özet, bize yol gösterecek.

Toplantıya katılan bilim insanları da deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenleri kendi uzmanlık alanları kapsamında anlattı.

Toplantıya katılan bilim insanları şunlar: