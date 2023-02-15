Yabancı arama kurtarma ekipleri alkışlarla uğurlandı, çiçeklerle karşılandı

Çifte depremin ardından Türkiye’ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri alkışlanarak uğurlandı. Alman ekip çiçeklerle karşılandı.

İsrail Ordusu’na bağlı ekip 19 kişi kurtarmıştı. Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı dün şu ana kadar 82 ülkeden 9 bin 46 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugünkü konuşmasında ekip gönderen tüm ülkelere teşekkür ederken Ermenistan’a özel parantez açtı: “Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi.”

Ermenistan 28 kişilik bir ekip, beş TIR dolusu yardım malzemesi göndermişti.

Sadece Bosna Hersek’ten gelen ekip 26 kişiyi enkazdan kurtardı. Son olarak Hollanda ekibi depremden dokuz gün sonra enkazdan dört kişiyi canlı çıkardı.

Ayrıca yurt dışından yaklaşık 36 bin çadır geldi. 51 bin çadır daha gelmesi bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Hatay’ı ziyaret etmişti. Hatay’da altı yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkaran Yunan arama kurtarma ekibinin sevinç gözyaşları objektiflere yansımıştı.

Yabancı ekiplerden bazıları görevini tamamlayıp ayrılmaya başladı. Arama kurtarmacılar havalimanlarından alkışlandı. Aan ekip dönüşte çiceklerle karşılandı.

Yurt dışından gelen arama-kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı.



Yabancı ekipler, İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla uğurlandı.



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Havaalanında deprem bölgesinden ülkelerine dönen Japon arama kurtarma ekipleri ile karşılaştık. Onlar gelince bir alkış koptu. Çiçeklerle ülkelerine uğurlandılar. Sağ olsunlar. pic.twitter.com/N2J8fG6UBy — Fatih Duman 🇹🇷 (@FatihDuman_) February 15, 2023

ALMAN ARAMA-KURTARMA EKİBİ ALKIŞLARLA KARŞILANDI



🇹🇷 | 🇩🇪Ülkelerine dönen Alman arama-kurtarma ekibi, kendi ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlar tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı. pic.twitter.com/UhjNohuWon — Takvim (@takvim) February 15, 2023