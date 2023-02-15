Muharrem İnce YSK üyelerini uyardı: Yargılanırsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerin altı ay veya bir yıl ertelenmesine ilişkin sözü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YBK) söyleyeceğini vurgulayarak, “Keser döner sap döner bir gün hesap döner. Anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız” dedi.

Muharrem İnce, YSK üyelerini uyardı. (AA)

Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesini istemişti.

Ancak muhalefet liderlerinden itiraz geliyor.

Bu liderlere Muharrem İnce de katıldı. İnce’nin itirazı şöyle:

“Enkazın altında son kardeşimiz çıkana kadar seçimi konuşmayı askıya aldık. Onlar çadırlarına yerleşip sobaları yanana kadar ne ertelemeyi ne de seçimi konuşacağız. Şunu da uyarmak isterim; YSK eliyle darbe yapmayın. YSK sizin memurlarınız biliyorum, hiç güvenmiyorum. YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın, bunun çözüm yeri TBMM’dir. Çözebiliyorsanız gidin TBMM’de çözün. Gücünüz Anayasa’dan almayan hiçbir kuvvet, yetki kullanılamaz. Anayasa çok nettir; o yüzden YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Anayasal suç işlersiniz. YSK üyelerini de uyarım; keser döner sap döner bir gün hesap döner. Anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız.”