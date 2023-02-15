Otomotivciden ‘inanılmaz’ bağış

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yeni Çamoluk Otomotiv’in sahibi Hamit Duras’ın depremzedemler için düzenlenen kampanyaya ’50 milyar lira’ bağışladığını söylemesi sosyal medyayı çalkaladı.

Fotoğraf: Google Maps

ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrah indirimi olarak sayılacak.

Yayına bağlanan Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv adına ’50 milyar lira’ bağışlayacağını söyledi. Sunucular da Duras’a teşekkür etti.

Yaklaşık 2 milyar 651 milyon 999 bin 500 dolara tekabül eden bu meblağ sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. Duras’ın eski para birimini kastettiğini söyleyen birçok kişi miktarı tiye aldı.

Duras’ın daha sonra arayıp rakamı 50 milyon lira olarak düzelttiği bildirilse de namı sosyal medyada aldı yürüdü:

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi anlık https://t.co/kjhmdyeFF6 — GÖKBÖRÜ (@gokborudiyorki) February 15, 2023

Yeni Çamoluk Otomotiv yarın sabah 50 milyar TL sorulunca pic.twitter.com/z9krxR5bTt — Sergio Sergen (@sergiosergenn) February 15, 2023

Yeni Çamoluk Otomotiv yardım gecesine giriş şekli pic.twitter.com/foGaBNJTlm — Barış Akpınar (@akpinarbarisksk) February 15, 2023

Yayın sonrasında 50 milyar TL İstenince Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi; pic.twitter.com/DUljUufkVj — Mustafa (@MPehlivan1907) February 15, 2023

yarın sabah 50 milyar tl istenince yeni çamoluk otomotiv pic.twitter.com/TIDgxDzKaG — 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) February 15, 2023

50 milyarı eski parayla söyleyen çamoluk otomotiv sahibi yeni parayla anlaşıldığını öğreniyor pic.twitter.com/p6SktdTw9G — ibrahim (@iibrahiimkkayaa) February 15, 2023

Yeni Çamoluk Otomotiv 50 bin demek isterken adam 50 milyar dedi yanlışlıkla pic.twitter.com/dA8cjdDOXK — Abdullah Özkan (@bt_enkiii) February 15, 2023

Yeni Çamoluk Otomotiv’in sahibi ile Mustafa hoca arasında geçen muhtemel diyalog pic.twitter.com/of3jtpL3ap — fatih (@razor5834) February 15, 2023