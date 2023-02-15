Otomotivciden ‘inanılmaz’ bağış

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Yeni Çamoluk Otomotiv’in sahibi Hamit Duras’ın depremzedemler için düzenlenen kampanyaya ’50 milyar lira’ bağışladığını söylemesi sosyal medyayı çalkaladı.
ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrah indirimi olarak sayılacak.
Yayına bağlanan Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv adına ’50 milyar lira’ bağışlayacağını söyledi. Sunucular da Duras’a teşekkür etti.
Yaklaşık 2 milyar 651 milyon 999 bin 500 dolara tekabül eden bu meblağ sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. Duras’ın eski para birimini kastettiğini söyleyen birçok kişi miktarı tiye aldı.
Duras’ın daha sonra arayıp rakamı 50 milyon lira olarak düzelttiği bildirilse de namı sosyal medyada aldı yürüdü: