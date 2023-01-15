Akşam Postası / 15 Ocak 2023

Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a reklam çıkışı: Kimi tehdit ediyorsunuz, aklınızı alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’de çıktığı ‘Haftanın Panoraması’ programında en az beş kez Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) reklamı verilmesine sert tepki gösterdi.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’ndan ilk miting: Bu iktidarı göndereceğiz

İlk mitinglerini İstanbul’un Kartal ilçesinde düzenleyen ’emek ve özgürlük’ ittifakının liderleri, ‘AKP ve MHP iktidarını bu seçimde gönderme sözü’ verdi.

Devlet Bahçeli startı verdi: Bahar mevsimi, seçim mevsimidir

Seçim startı verdiklerini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin erkene alınmasına dikkat çekti: “Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.”

Bozdağ: Komutanların, Erdoğan’ı alkışlaması takdir edilmeli

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışladıkları için tepki çeken komutanları savundu.

Amasra maden faciasına ilişkin fezleke: Dört şüpheli için 1080’er yıl hapis talebi

Amasra maden ocağı faciasına ilişkin hazırlanan fezlekede ‘olası kastla öldürme’ suçu unsurlarının oluştuğu kaydedildi.

EYT muamması: Üç günde üç farklı açıklama

2 milyondan fazla kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan üç günde üç farklı açıklama geldi.

Nebati’den küçük yatırımcıya: Borsa için büyük bir fırsat doğdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde hayli dalgalı seyreden Borsa İstanbul endeksleri için küçük yatırımcıya bazı ‘nasihatler‘ verdi, önlerinde ‘büyük bir fırsat’ olduğunu söyledi.

Süryani işyerlerine ‘varlık vergisini andıran’ fahiş zam

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Mardin ve çevresindeki işyeri kiralarını fahiş oranda artırdı. Zam, ayrımcı bir uygulamayla, Süryani esnaf için çok daha yüksek tutuldu.

Muğla Valiliği, Twitter’dan AKP propagandası yaptı: Yoruma kapatıldı

Muğla Valiliği, Twitter adresinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propagandasını içeren bir video paylaştı. Gelen eleştirilerin ardından gönderi yoruma kaptıldı, önceki yorumlarsa gizlendi.

‘Trol’ gündemiyle ‘başı ağrıyan’ Süleyman Soylu, Aydınlık’ın manşetine sarıldı

‘Trolbaşı’ olmakla suçlanan danışmanı Emin Şen hakkında sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydınlık gazetesinin ortaya attığı iddiayı fırsat bilip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Nepal’de yolcu uçağı düştü: En az 68 ölü

Nepal’in merkezindeki Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.