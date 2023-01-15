Nepal’de yolcu uçağı düştü: En az 40 ölü

Nepal’in merkezindeki Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü. Reuters, kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 40 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Nepal’de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. (AA)

AA’nın Katmandu Post gazetesinin haberinden aktardığına göre başkent Katmandu’dan Pokhara’ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait ‘ATR 72’ tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

İki bebek uçaktaydı

Yeti Havayolları sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçaktaki 72 kişiden dördünün mürettebat olduğunu belirtti. Bartaula, uçakta iki bebek ve 10 da yabancı ülke vatandaşı bulunduğunu ifade etti.

Bir havaalanı yetkilisi ise uçakta beş Hint, iki Güney Koreli ve birer Fransız, Avustralyalı, Arjantinli ve İrlandalı olduğu söyledi.

Kabine toplanıyor

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Dahal ayrıca kabineyi acil durum toplantısına davet etti.

Devlet televizyonun yayınladığı görüntülerde, Himalaya Dağları’nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı.

En az 40 ölü

Reuters ‘son beş yılın en kötü hava kazası’ diye geçtiği haberinde, kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 40 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.