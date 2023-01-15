CHP’li Barış Yarkadaş, SADAT reklamcısı TV100’e arka çıktı

CHP’li Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınında SADAT reklamı vermesinden sonra eleştirilen TV100′ arka çıktı. Yarkadaş, TV100’ün programlara çıkıp sitesinde yazıyor.

Barış Yarkadaş, TV100’de programlara katılıyor. (TV100)

Bir dönem CHP’de milletvekilliği yapan Barış Yarkadaş, TV100’ün savunmasını da alıntılayarak, “Dört yıldır özgürce yorum yaptığım, yayınlarında SADAT’ı da en sert şekilde eleştirdiğim TV100’ü ve Uğur Dündar’ı bir ‘yayıncılık kazası’ yüzünden linç etmek, komplo teorileri uydurmak hakkaniyetli bir tavır değildir. Kanal yönetimi olan biteni samimi bir şekilde anlatıyor” diye yazdı.

Barış Yarkadaş’ın bu paylaşımı Twitter’da gündem olurken, birçok isim de tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Çelişkili açıklamalar

Kılıçdaroğlu yayındayken art arda SADAT reklamı geçen TV100 yönetimi suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.

SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi’yse, Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken verilen reklamın planlı yapıldığını söyleyerek, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Değil mi Kılıçdaroğlu” demişti.

Çakıcı’nın dostu

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Kasım 2020’de Çakıcı’nın Twitter adresinden paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler yer almıştı: “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyismi burada ‘Gülseren’ olarak yazılmış.