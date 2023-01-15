‘Trol’ gündemiyle ‘başı ağrıyan’ Süleyman Soylu, Aydınlık’ın manşetine sarıldı

‘Trolbaşı’ olmakla suçlanan danışmanı Emin Şen hakkında sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydınlık gazetesinin ortaya attığı iddiayı fırsat bilip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Soylu, Ulusal Kanal muhabirine gelen iş teklifini ‘ahlaksız’ teklif olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. (AA)

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soru soran Ulusal Kanal muhabiri Ulkühan Doğanbey’e Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın’nın ‘yüksek maaşla’ iş teklif ettiğini öne sürdü.

Bunu alıntılayan Süleyman Soylu, haber üzerinden İmamoğlu’nu hedef aldı.

İş teklifini ‘ahlaksız teklif’ olarak değerlendiren Soylu, şunları yazdı:

“Bu ahlaksız teklif doğru mu? İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, internet siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar. Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz.”

Bu ahlaksız teklif doğru mu?



İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar



Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz https://t.co/dXIoxp4QfT — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 15, 2023

Danışmanı hakkında sessiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Şen ve ve ‘Ebabil Harekatı’ adlı gruba dikkat çekmişti.

Emin Şen’in 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı olduğunu belirten Özel, “Emin Şen, Süleyman Soylu’yla il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihaleleri de anlatmıştı. Özel, Şen’in Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesabına erişimi olduğunu da söylemişti.

Şen ve bakanlık, iddiaların doğru olmadığını savunmuştu. Ayrıca Özel, Şen’e ait olduğu belirtilen ‘Eminimsi’ adlı Twitter hesabından 2010’da atılan “Anıtkabir 2023’te yakılacak” tweet’in ekran görüntüsünü paylaşmış ve Soylu’ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Aynı hesaptan ayrıca “AKP ve Fethullah Güven’i barıştıralım” ve “Fethullah Güven geri gelecek” tweet’leri de atılmıştı.

Emin Şen, şirketinin kasasını 2016’dan sonra doldurmaya başlamıştı.

Şen, Soylu’nun çalışma ve sosyal politikalar bakanı olduğu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kendi alanındaki tüm ihaleleri süpürdüğü ortaya çıkmıştı.