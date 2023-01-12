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Özel paylaştı: Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in başında olduğu troll organizasyonunun şeması

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olduğunu ve başında bakanlık danışmanı Emin Şen’in bulunduğunu iddia etti troll organizasyonunun şemasını paylaştı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanı Soylu (AA)

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu.


Bugün dosyayı açan Özel, bakan danışmanı da olan Emin Şen’in başında olduğu troll organizasyonuna dikkat çekmişti.

Özgür Özel’in bahsettiği ve başında Emin Şen’in bulunduğu troll organizasyonun şeması şöyle:

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