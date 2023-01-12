Ahmet Şık: Bütçe görüşmelerine katılanlar Ebabil Harekatı’na video yolladı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 2022 bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla atışmasını hatırlatarak görüşmelere katılan bazı kişilerin CHP’li Özgür Özel’in gündeme getirdiği ‘trol ordusu’ Ebabil Harekatı’ne video yolladığını söyledi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.

Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili şunları söylemişti: “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler. “

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 18 Kasım 2022’deki görüşmelerde Ahmet Şık’ın Soylu’ya “Sen hapiste çürüyeceksin. Mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın” demesi üzerine AKP’liler Şık’ın üzerine yürümüş, Soylu da yerinden hakaret etmişti.

Şık, bugün Twitter’dan Soylu’nun o anlara ait görüntülerinin Ebabil Harekatı’nın hesaplarından yayınlandığını söyledi: “Bütçe komisyon görüşmeleri sırasında oturma düzeni fotoğraflarda görülüyor. @EbabilHarekatı ve ilintili hesaplarda. dolaşıma sokulan sözkonusu videoyu çekenlerde fotoğraflarda görünüyor.”

Bütçe komisyon görüşmeleri sırasında oturma düzeni fotoğraflarda görülüyor. @EbabilHarekatı ve ilintili hesaplarda. dolaşıma sokulan sözkonusu videoyu çekenlerde fotoğraflarda görünüyor. pic.twitter.com/gulAHyI3DG — ahmet şık (@sahmetsahmet) January 12, 2023

Şık, şöyle devam etti: “Komisyon toplantılarına üyeler, milletvekilleri, ilgili bakanlık temsilcileri ve bürokratlar katılabiliyor. Vekil danışmanlarının katılması dahi yasak ama fotoğraf çekimi ve video kaydı yapmamaları şartıyla esneklik olabiliyor. Fotoğraflardaki kişilerin danışman olduğu söylendi.

Çekirdek çitleyen de dahil içişleri bakanlığı ve vekillerin danışmanı olduğu iddia edilen bu kişiler @EbabilHarekatı ve ilintili hesaplara videoyu servis eden, sosyal medyaya yayan kişiler. Danışmanlarsa zaten yasağa uymamışlar. Değillerse pis işler bakanının trolleri.”