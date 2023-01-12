Özel’den bakanlığın açıklamasına: İçişleri’ni ne hallere düşürdün Süleyman

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘danışmanı’ Emin Şen’in de içinde olduğu dosyayı açmasının ardından bakanlık ve Şen’in yayınladığı açıklamalara yanıt verdi: “İçişleri Bakanlığı’nı ne hallere düşürdün Süleyman.”

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.

Özel, Şen için “Emin Şen, 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı, sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihalelere de dikkat çekmişti. Özel, Şen’in Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesabına erişimi olduğunu da söylemişti.

Bunun üzerine Emin Şen, Soylu’nun danışmanı olduğunu doğrulayarak memur olmadığını savundu. Şen gösterilen faturaların CHP’li belediyelere ait olduğunu iddia etti.

Bakanlığın açıklaması da hemen hemen aynıydı. Şen’in memur olmadığı savunuldu. Jandarma ve Emniyet’in sosyal medya hesaplarına erişimi olduğu iddiası reddedildi. Şen’in Soylu’nun danışmanı olduğu doğrulandı.

‘Panik halindeki açıklamalar’

Bunun üzerine Özel, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugünkü konuşmamızın ardından İçişleri Bakanlığı’nın ve Emin Şen’in panik halindeki açıklamalarını okudum. İçişleri Bakanlığı’nın sitesi önce erişime engellendi, sonra apar topar değiştirildi. Basın mensuplarıyla tamamını paylaştığımız görsellerde CHP’li bir belediye yok.

İstanbul ve Antalya Büyükşehir belediyelerinden alınan ihaleler AKP dönemine ait. Troll ordularını yönettiğine laf yok. Bakan müşavirinin, bakanlıktan ihale almasına laf yok. İçişleri Bakanlığı’nı ne hallere düşürdün Süleyman.”