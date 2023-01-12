Soylu’nun ‘danışmanı’ Emin Şen ihaleleri toplamış, köşeyi SGK’yla dönmüş

BİLAL ÇELİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen, şirketinin kasasını 2016’dan sonra doldurmaya başlamış.

Şen, Soylu’nun çalışma ve sosyal politikalar bakanı olduğu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kendi alanındaki tüm ihaleleri süpürmüş.

Şen’in şirketinin kamudan aldığı ihale sayısıysa açık kaynaklara göre 15’ten fazla.

Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen. (İçişleri Bakanlığı)

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti.

Özel, Şen için “Emin Şen, 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı, sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihalelere de dikkat çekmişti. Emin Şen, İçişleri Bakanlığı’nın sitesindeki bilgilere göre hala bakanlık danışmanı…

Merkez İstanbul, kaynak Ankara

Emin Şen’in şirketi 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, (SM360), 2010’da İstanbul’da kuruluyor. Şirket İstanbul’da kurulmasına rağmen bu kentten ihale almadığı, aldığı ihalelerin merkezinin Ankara olduğu görülüyor.

Soylu’ya bakanlık verilince köşeyi döndü

Emin Şen’e ait şirkete dair açık kaynaklara bakıldığında, ilk altı yıl kamudan hiçbir ihale alamazken, 2016’da almaya başlaması ve bu yıl içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı SGK’da ‘medya’ kategorisindeki tüm ihaleleri süpürmesi dikkat çekiyor.

Özel’in hatırlattığı üzere Şen, 2016’da çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu’nun danışmanı.

Şen, sadece o yıl sosyal medya yönetimi ve ‘sahte sigorta’ konulu kamu spotu gibi işlerde birçok ihaleyi aldı. Şen’in o dönem aldığı ihalelerin 2023 fiyatlarıyla karşılığı 3 milyon 400 bin lira.

Şen’in 2016’da SGK’dan aldığı ihaleler şöyle:

Sahte işyeri ve sahte sigortalılığın önlenmesi ile ilgili kamu spotu, afiş ve el ilanı

Kamu spotu (konusu belirsiz)

‘Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların bildirimi ve mobil ödemesi’ konulu kamu spotu

konulu kamu spotu ‘Gençlerin Genel Sağlık Sigortas ı’ başlıklı bir adet kamu spotu, broşür ve afiş hazırlamak

ı’ başlıklı bir adet kamu spotu, broşür ve afiş hazırlamak Dijital medya planlama ve tanıtım.

Jandarma’yı da yönetmiş

Şen’in şirketi, belediye, bakanlar gibi çeşitli kamu kurumlarından da ihaleleri süpürmüş.

CHP’li Özel şunları kaydetmişti: “Eminimsi’nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var.”

Şen, Jandarma’nın kurumsal hesaplarını yönetmek için Mart 2018’de 110 bin liralık (güncel fiyatlarla 370 bin lira) ihale almış. Bu ihale de Soylu’nun İçişleri bakanı olduğu dönemde.

Şen’in şirketinin aldığı diğer ihalelerin bazılarıysa şöyle: