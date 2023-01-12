Ebabil Harekatı’nın Telegram geçmişi: Hedef İmamoğlu

MEHMET BARAN KILIÇ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekti. Ebabil Harekatı’nın son iki aydır hedefiyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Fotoğraf: AA/Twitter/Diken

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu.

Bugün dosyayı açan Özel, Soylu’nun danışmanı Emir Şen’in başında olduğu troll organizasyonuna dikkat çekti.

Organizasyonun bir ayağını da ‘Ebabil Harekatı’ oluşturuyor. Özel, şunları dedi: “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler.”

Hareketin, Twitter hesabından da ulaşılabilen bir Telegram hesabı bulunuyor. 8 binden fazla üyesi bulunan hesapta Ebabil Harekatı, paylaşımlar yapıyor. Bunların arasında grubun Twitter hesabındaki ve etkileşim desteği istediği gönderileri, destek talep edilen çeşitli hesapların tweetleri, hedef gösterilen tweetler ve Erdoğan’la Soylu’ya destek mesajları bulunuyor.

Diken’in incelediğine paylaşım geçmişine göre grubun Telegram hesabında son iki aydır Ekrem İmamoğlu hedef tahtasına oturtulmuş.

Ebabil Hareketi, Telegram’da günde en iki-üç paylaşım yapıyor. Aralık ve ocak aylarındaysa bunun büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu’yla ilgili.

Hareket, aralık ve ocakta ‘İBB Kandil Kadrosu’ isimli hesabın 16 tweetini paylaşmış. Hareket, kendi tweetlerinden sonra en fazla bu hesabın tweetlerini paylaşmış. Özgür Özel’in paylaştığı organizasyon şemasında da yer alan bu hesap İBB ve İmamoğlu karşıtı gönderiler paylaşıyor. Bu gönderiler özellikle Süleyman Soylu’nun iddialarında yer alan ‘İBB’de çalışan teröristler’ ile ilgili. Hesap, Temmuz 2014’te kurulmuş ama ilk tweet 23 Aralık 2022’te atılmış. 33 tweet bulunan hesap sadece İmamoğlu ve İBB ile ilgili paylaşım yapmış.

Ebabil Harekatı’nın Telegram hesabında paylaşılan İBB Kandil Kadrosu hesabının tweetlerinden bazıları şöyle:

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Ebabil Harekatı, kendi tweetleri ve paylaşımlarıyla da İmamoğlu’nu hedef almış. Ebabil Harekatı, Twitter çeşitli konularda paylaşım yapsa da Telegram’da paylaştığı kendine ait tweetler genelde İmamoğlu’yla ilgili olanlar.

Örneğin İmamoğlu’nun bir tweetine Süleyman Soylu’nun sözlerinin yer aldığı fotoğrafın paylaşılması talep edilmiş.

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Hesapta, Erdoğan’ın ve Soylu’nun fotoğraflarıyla sözleri de sık sık paylaşılmış. Hatta Erdoğan’ın seslendirdiği bir şiir bile paylaşılmış.

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Bunun haricinde hareket, çeşitli tweetler için takipçilerinden ‘had bildirmelerini’ istemiş. Bu tweetler Cumhuriyet gazetesi, T24 haber sitesi, CHP’li vekiller Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel gibi kişi ve kurumlara ait. Benzer şekilde Erdoğan ve Soylu’nun tweetlerine de destek talep edilmiş.