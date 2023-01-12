‘Trolbaşı’ Emin Şen’in İçişleri Bakanlığı’ndaki profili

Özgür Özel’in gündeme getirdiği ve AKP’nin troll ekibinin başında olduğu belirtilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in bakanlıktaki profili geri geldi.

Fotoğraf: AA/Diken/İçişleri Bakanlığı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu.

Bugün dosyayı açan Özel, troll ağının başında Emin Şen’in olduğunu ve kendisinin ‘Soylu’nun adamı’ olduğunu söyledi.

Emin Şen’in profiline, Özgür Özel’in açıklamasının ardından bir süre ulaşılamamıştı. Profil, sonrasında geri gelmişti. Şen’in profiline şu linkten ulaşılabilir: https://archive.ph/GgBNd

Bakan danışmanı olarak tanıtılan Şen’le ilgili şunlar yazıyor: “1978 İstanbul doğumlu

Türkiye’nin ilk yeni nesil iletişim çalışmalarını gerçekleştiren Emin Şen, önde gelen medya kuruluşlarında danışmanlık ve Yeni Medya eğitimleri verdi. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da aktif rol alan Emin Şen Lisans işletme mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır, ve Bakan Danışmanlığı görevini yürütmektedir.”