‘Trol ordusu’ Ebabil Harekatı’ndan Özgür Özel sonrası ilk paylaşımlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıkladı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti. Ebabil Harekatı, Özel’in açıklamalarında sonra ilk paylaşımı yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu.

Bugün detayları paylaşan Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili şunları söyledi:

* Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler.

Ebabil Harekatı, Telegram hesabından konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Hareket, şu mesajı yayımladı:

Ebabil Harekatı, sonrasında bir tweetini grupta paylaştı. Tweette, Özgür Özel’in yerine kayyım atanan Diyarbakır Belediyesi’nin eski başkanı Selçuk Mızraklı’yla ilgili sözleri paylaşıldı.