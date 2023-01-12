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Yaramazlara biraz batar!

Özel, Emin Şen’in ‘Anıtkabir yıkılacak’ tweet’ini hatırlattı, Soylu’yu istifaya çağırdı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘danışmanı’ Emin Şen’e ait olduğu belirtilen “Anıtkabir yıkılacak” yazılı paylaşımı hatırlatarak Soylu’yu istifaya çağırdı.

Görsel: Twitter

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün duyurduğu ve “Çok gizli” dediği dosyayı açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.


Özel, Şen için “Emin Şen, 4 Ekim 2016’dan itibaren bakan danışmanı, sosyal medya hesabını 2010’dan beri kullanıyor. Emin Şen, Süleyman Soylu ile il il dolaşıp trollük dersleri verdiği kişidir” deyip Şen’in aldığı ihaleleri de anlatmıştı. Özel, Şen’in Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesabına erişimi olduğunu da söylemişti.

Şen ve bakanlık, iddiaların doğru olmadığını savunurken tartışma büyüyor. Özel bu defa Şen’e ait olduğu belirtilen ‘Eminimsi’ adlı Twitter hesabından 2010’da atılan “Anıtkabir 2023’te yıkılacak” tweet’in ekran görüntüsünü paylaştı.

Aynı zamanda Soylu’nın Anıtkabir ziyaretinden de bir fotoğraf kullanan Özel’in, paylaşımı şöyle: “10 Kasım 2022’de Anıtkabir’e gidip AKP Genel Başkanı’nın arkasında yürüyordun! Bu da 12 yıldır yanında övünerek tuttuğun müşavirinin Anıtkabir hakkındaki paylaşımı… Daha hala o makamı işgal edecek misin Süleyman Soylu? Zerre kadar şerefin varsa istifanı yarına bırakmazsın.”

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