‘Emek ve özgürlük ittifakı’ndan ilk miting: Bu iktidarı göndereceğiz

İlk mitinglerini İstanbul’un Kartal ilçesinde düzenleyen ’emek ve özgürlük’ ittifakının liderleri, ‘AKP ve MHP iktidarını bu seçimde gönderme sözü’ verdi.

Fotoğraf: HDP

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) kurduğu ’emek ve özgürlük ittifakı’ mitingine binlerce kişi katıldı.

Mitingde, ittifakta ye alan partilerin liderleri konuştu. Sırayla partileri adına kitleye seslenenlerin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TÖP Sözcüsü Juliana Gözen: 15 Ocak 2023, bu tarihi kimse unutmayacak. Bu tarih Türk halkıyla Kürt halkının kendi seçeneğini yarattığı tarih olarak kayıtlara düşecek. İşçilerin insanca çalışabildiği onurlu bir yaşam sürebildiği günlere bir adım daha atıyoruz. Söz veriyoruz kardeşler; ülkeyi bataklığa sürükleyenleri göndermeye söz veriyoruz. Ülkeyi çetelerle, mafyalara tarikatlarla cehenneme çevirdiler, içişleri açlığa sürükleyip neymiş hukuk onun iki dudağının arasındaymış. Neymiş seçim tarihini de kendisi belirleyecekmiş. Seçimlere kimlerin gireceğin belirleyecekmiş. Seçimlerde hangi partilerin yer alacağını belirleyecekmiş. Neymiş milyonlarca insanın iradesi olan HDP’yi kapatacakmış. Ne yaptıysan ne ettiysen bu 20 yıllık iktidarında bu halk sana boyun eğmedi şimdi mi eğecek hadi oradan hadi oradan!

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk: Bu ülkede bir Kürt meselesi var. Gelin bunu çözün dedik. Onlar gittiler ne yaptılar, Diyarbakır’da, Mardin’de, Şırnak’ta, Van’da ne yaptılar? Ne yaptılar, Selahattin Demirtaş’ı dört duvar arasına koydular. Bunu kabul eder miyiz biz? Kabul etmeyiz. Birleşiyoruz, kuvvetleniyoruz, birleşen bir halkı asla hiçbir kuvvet yenemez. Halkımız burada, korkmadı, yenilmedi. Seni yeneceğiz AKP, seni göndereceğiz.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: HDP’ye atanan kayyımlar neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne uygulanmak istenen aynı şeydir. Emek ve özgürlük ittifakı olmadan, Diyarbakır’ı yanınıza almadan, İstanbul’da bu ablukayı dağıtamayız. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim. Tek adam yönetimini, çete, mafya düzenini bizler göndereceğiz. Halk gönderecek, halk birden büyüktür.

‘AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacak’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Demokrasinin şehri güzel İstanbul’u karanlığın merkezi yapmaya çalışan AKP-MHP rejimine karşı “Dur” demek için buradayız. Elbette ki hedefimiz daha da büyümektir, bu ittifak daha da büyüyecek, daha da genişleyecek ve bu düzeni mutlaka değiştirecek bu ittifak. Bunun için bu seçimler tarihi öneme sahiptir. Seçimler aydınlıkla karanlık arasında yapılacak olan bir tercih olacaktır. Demokrasiyle faşizm arasında bir tercih seçimi olacaktır. Aynı zamanda bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır. Onurlu bir barışın yolunu açacaktır, bu seçimler tecride son verileceğinin, bu seçimler aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğimiz bir seçim olacaktır. Buradan kadınlara bunun sözünü veriyorum.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Neden İstanbul’dan başladık? Çünkü bu zulüm ve yıkım iktidarı İstanbul’u faşizmin üssü yapmak istiyor. Türkiye’ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar ama biz dedik ki “Hayır, İstanbul faşizme karşı dimdik duracak ve bunu bu meydanda gösterecek.” Değiştireceğiz bu düzeni ve göndereceğiz bu iktidarı. Bu iktidar ve düzen savaştan ve sömürüden besleniyor, talandan yalandan besleniyor. Biz de diyoruz ki “Hep birlikte savaş oyunlarını bozacağız.”

SMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu: İktidarın faşist politikalarının bir yansıması olarak HDP’nin hazine hesaplarına bloke konuldu. Hep birlikte bu gidişata dur demezsek, bu faşist abluka her geçen gün büyüyecek. Parlamentoda 2023 bütçe görüşmelerinde işçiler emekçilerden alıp zengine verdiler. Savaşa yatırım yaptılar. Bıçağın keskin ucunu dar gelirliye, işçiye, emekçiye ödetmeye çalışıyorlar. Bu soygun düzenine, bu zulüm çarkına dur diyeceğiz.