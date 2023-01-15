Demirtaş’tan seçim şarkısı: Kına yolladım yaksana, buradan bir tek oy yok sana

Emek ve özgürlük ittifakının İstanbul’un Kartal ilçesinde düzenlendiği mitingde, söz ve müziği HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ait seçim şarkısı ilk defa çalındı.
Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurduğu emek ve özgürlük ittifakı saat 13:00’te başladı.
Burada çalınan ‘Emekçiyiz Biz’ şarkısının sözleri şöyle:
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Birleştik benzedik nara
Artık kaçacak yer ara
Geliyoruz iktidara
Umuduz, emekçiyiz biz
Biziz yokluktan var eden
Çalışıp çarkı döndüren
Düzenindir süründüren
Direnen emekçiyiz biz
Şafakta çapa vururuz
Gün altında kavruluruz
Efendi değil yoksuluz
Köylüyüz emekçiyiz biz
Madende bahtımız kara
Açlıktan midemiz yara
Siz sarmasak kimler sara
Madenci emekçiyiz biz
Ter döker mendil sallarız
Birbirimizi kollarız
Seni ancak biz yollarız
İşçiyiz, emekçiyiz biz
Dünyayı emekle ördük
Ne yaşadık ne gün gördük
Bir gün değil her gün öldük
Kadınız, emekçiyiz biz
Zulümler gökleri aştı
İşsizim feleğim şaştı
Kızdırma bak sabrım taştı
Gençliğiz, emekçiyiz biz