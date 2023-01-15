Demirtaş’tan seçim şarkısı: Kına yolladım yaksana, buradan bir tek oy yok sana

Emek ve özgürlük ittifakının İstanbul’un Kartal ilçesinde düzenlendiği mitingde, söz ve müziği HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ait seçim şarkısı ilk defa çalındı.

Fotoğraf: HDP

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurduğu emek ve özgürlük ittifakı saat 13:00’te başladı.

Burada çalınan ‘Emekçiyiz Biz’ şarkısının sözleri şöyle:

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Birleştik benzedik nara

Artık kaçacak yer ara

Geliyoruz iktidara

Umuduz, emekçiyiz biz

Biziz yokluktan var eden

Çalışıp çarkı döndüren

Düzenindir süründüren

Direnen emekçiyiz biz

Şafakta çapa vururuz

Gün altında kavruluruz

Efendi değil yoksuluz

Köylüyüz emekçiyiz biz

Madende bahtımız kara

Açlıktan midemiz yara

Siz sarmasak kimler sara

Madenci emekçiyiz biz

Ter döker mendil sallarız

Birbirimizi kollarız

Seni ancak biz yollarız

İşçiyiz, emekçiyiz biz

Dünyayı emekle ördük

Ne yaşadık ne gün gördük

Bir gün değil her gün öldük

Kadınız, emekçiyiz biz

Zulümler gökleri aştı

İşsizim feleğim şaştı

Kızdırma bak sabrım taştı

Gençliğiz, emekçiyiz biz