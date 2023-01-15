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Demirtaş’tan miting çağrısı: Yola çıktım, geliyorum

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın mitingine çağırdı: “Kim kimi kapatacakmış, AKP’ye de AYM’ye de gösterelim. Ben yola çıktım, geliyorum, halayda buluşalım.

Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraf. (Twitter)
Selahattin Demirtaş fotoğraf paylaştı. (Twitter)

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurduğu ‘emek ve özgürlük ittifakı’ bugün saat 13:00’te Kartal’da ilk mitingini yapacak.


Miting için Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Selahattin Demirtaş, şunları kaydetti: “Günaydın. Rojbaş. Sabah ul hayr. Bugün saat 1’de, Kartal Meydanındaki mitingdeyiz, değil mi?  Kim kimi kapatacakmış, AKP’ye de AYM’ye de gösterelim. Ben yola çıktım, geliyorum, halayda buluşalım.”

Demirtaş, daha önce de miting için yaplaştığı görseli burada da kullandı.

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Akşam Postası / 14 Ocak 2023

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